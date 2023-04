Zanetti su De Winter: “Giocherà in un top club, può diventare un big”

Paolo Zanetti , allenatore dell' Empoli , ha detto la sua in conferenza stampa, parlando anche di De Winter , calciatore dei toscani in prestito dalla Juventus . Ecco le sue parole sul belga: "Ha le stimmate del grande difensore e arriverà a giocare in un top club, non solo per il suo bagaglio tecnico ma per la freddezza con cui affronta il lavoro. È il suo pregio e il suo difetto. Deve dare continuità di prestazioni e lui sta maturando.

Dipende dall'educazione che hanno. Il nostro settore giovanile intanto li prepara non solo tecnicamente ma li mentalizza anche. Quando salgono in Prima squadra sono già indirizzati e devo pensare a mantenerli sui binari. Non ho nessun obbligo da parte della società di far giocare i giovani, devo pensare a salvare la squadra. E in questo momento ci stiamo riuscendo con tanti giovani in campo perché sono giovani forti. Rispetto ai miei tempi, una volta i giovani li mettevano da parte in certe situazioni per non bruciarli. Noi invece li lanciamo.