Zancan: “La Juventus è una squadra fragile e in difficoltà”

Federico Zancan, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky: "Questo è un passaggio del turno che riassume la stagione della Juve, raramente bella e convincente e spesso in difficoltà. Ma è li a giocarsi la finale di Coppa Italia e ha più di un piede in Champions. C’è sempre un doppio binario nel valutare il lavoro di Allegri. Sta centrando obiettivi stagionali, ma è oggetto di grande discussione anche dentro la società. La Juve ha mostrato di essere una squadra con fragilità e pochi guizzi. Ha preso gol da palla inattività e da ripartenza a campo aperto che sono dei suoi punti fermi. Qualcosa non va. È ovvio che qualificazione in finale è pesantissima e dà alla Juve un grande obiettivo da qui a fine stagione".