Zancan: “Gli ultimi mesi della Juventus sono stati terribili”

Federico Zancan ha parlato dell'ultimo periodo in stagione della Juventus: per il giornalista sarebbero stati mesi esageratamente difficili

Dagli studi di Sky Sport, Federico Zancan ha parlato degli ultimi mesi della Juventus e della fase finale di stagione tra cui la finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Questa Juventus è oggetto di discussione continua, fa fatica e ha fatto una fatica terribile anche a portare a casa questa finale. E' una Juventus che è dove dovrebbe stare. Il cammino in Coppa Italia è stato abbastanza facile ma gli ultimi mesi sono stati terribili. In prospettiva finale Allegri deve essere un po' preoccupato e deve essere consapevole che deve fare un percorso di crescita per giocarsela alla pari con l'Atalanta".