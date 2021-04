Zamparini: “Soffrivo vedendo Dybala fuori. Gli mando messaggi dicendogli di andare via..”

L'ex presidente ha parlato

L'ex patron del Palermo Maurizio Zamparini ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, ai quali ha parlato del numero 10 della Juventus Paulo Dybala : "Gli voglio molto bene. È un campione, un fuoriclasse. Mi ha fatto un grande piacere vederlo segnare contro il Napoli, soffrivo per lui. Gli mando i messaggi dicendogli di andare via dalla Juventus , deve essere il nucleo della squadra ed essere un costruttore di gioco, libero per il campo. Da quando c’è Ronaldo non è più il Dybala che conosciamo, non possono coesistere perché entrambi sono il calcio. Paulo vale Barcellona e Real Madrid, poi, non ha avuto affetto e stima della società”.

"Sono stato in questo mondo per 32 anni. Mi manca molto l’emozione delle partite, ma c’è anche tanta tensione e sono contento di averla persa. La domenica non ero più io, il fisico ne risentiva. Il calcio non è un investimento, è passione e ha funzione sociale, per gioia e spettacolo che dai alla gente. Il tuo stipendio non è in soldi ma in visibilità, siamo un po’ primedonne. Il Palermo lo seguo sempre, ma mi dispiace. Ha bisogno di un investitore di grande livello, è una città difficile, da friulano al sud c’entravo poco e sono stato cacciato in malo modo, ma non recrimino niente. Mi sono pentito di tanti esoneri, forse tutti. Da Zaccheroni a Spalletti a Gasperini, poi li richiamavo. De Zerbi? Era presuntuoso e inesperto, ma è bravo e avrei dovuto aspettarlo, amo il suo calcio. Quando ho visto Pastore per la prima volta in allenamento mi sono venute le lacrime agli occhi. Ma poi tanti altri come Cavani, Hernandez, Dybala, se penso che in B avevamo in attacco Belotti, Dybala e Vazquez...”