Zambrotta: “La Juve ha faticato, ma Allegri merita fiducia”

L'ex terzino di Juventus e Milan, in un'intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato del big match di domani tra bianconeri e rossoneri

redazionejuvenews

Domani la Juventus è attesa dal big match di San Siro contro il Milan. In un'intervista rilasciata a Tuttosport, il doppio ex Gianluca Zambrotta ha parlato delle sensazioni che gli dà questa sfida: "E’ sempre bello assistere a questo tipo di match, innanzitutto perché stiamo parlando di due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano così come di quello internazionale. Poi, per quel che mi riguarda, ci sono i ricordi che mi portano ai miei trascorsi a Torino e Milano. E’ chiaro che finisco sempre per guardare questa sfida con occhi diversi".

Sui rossoneri: "Il Milan in campionato non sta deludendo. Non è in testa alla classifica, ok, è a meno tre dal Napoli e dall’Atalanta, ma basta un passo falso di quelle che sono davanti e recupera. A parte l’ultima parentesi in Champions, l’ho visto bene in questo inizio di stagione considerando anche il fatto che ha dovuto e deve fare i conti con diversi infortuni".

Il momento dei bianconeri: "Invece per la Juventus è diverso. Prima del buon successo contro il Bologna ha faticato parecchio. E’ partita molto, ma molto in difficoltà. Anche se io penso che Allegri meriti fiducia: non ha mai avuto i giocatori che lui e la società hanno scelto per far fare il salto di qualità al gruppo, quindi bisognerà aspettare i ritorni eccellenti per dare un giudizio. Si è visto contro il Maccabi quanto può incidere Di Maria, e lui fino a ora c’è stato poco. E torneranno Pogba e Chiesa: solo dopo questi recuperi si potranno fare le valutazioni del caso e dare opinioni sul fatto che Allegri abbia lavorato bene o male".