Juve, Zakaria verso una maglia da titolare nel derby

Il centrocampista svizzero, escluso da Allegri nel big match contro l'Atalanta, dovrebbe tornare dal primo minuto nel derby di venerdì sera.

redazionejuvenews

Denis Zakaria ha avuto subito un grande impatto con la Juventus. Il suo debutto con gol, così come ha fatto Vlahovic, contro il Verona, è stato un bellissimo biglietto da visita. Dopo aver giocato anche con il Sassuolo in Coppa Italia, è rimasto invece escluso nel delicato scontro diretto di Bergamo contro l'Atalanta. Ma l'ex Borussia Monchengladbach dovrebbe tornare regolarmente in campo dal primo minuto del derby. Come mostrato anche dalle immagini pubblicate dai canali ufficiali del club, il giocatore si allena e non si risparmia in allenamento per dimostrare il suo valore. Nella sfida con i nerazzurri Allegri gli ha preferito McKennie, applicando una rotazione di reparto che prop6grazie al suo arrivo il mister può permettersi. Il tecnico ha preferito il texano per le sue caratteristiche in una partita in cui cercava inserimenti e copertura dalla parte di Dybala.

Zakaria comunque è un giocatore polivalente che può fare più di un ruolo a centrocampo. Al suo esordio ha fatto bene da interno nel 4-3-3. Ma il nazionale svizzero potrebbe fare bene anche davanti alla difesa. Quel ruolo però è particolarmente delicato e Allegri vuole testarlo ancora un po' e farlo adattare al calcio italiano, prima di schierarlo lì da schermo. La concorrenza nel reparto c'è: McKennie sta facendo molto bene e Rabiot è in grande crescita in questo momento della stagione. Sembra chiaro quindi che nessuno abbia il posto assicurato in ogni partita. Zakaria rimane una prima scelta per il tecnico, che però valuterà partita per partita chi sarà più adatto.

Come rileva La Gazzetta dello Sport, in un centrocampo a tre, con Locatelli in regia, il posto di mezzala destra sarebbe conteso dallo svizzero e lo statunitense, con Rabiot a sinistra. Con Arthur schierato da play basso l'ex Sassuolo avanzerebbe e potrebbe giocare insieme a Zakaria. In caso di mediana a 2 invece la prima maglia sarebbe la sua, perché per caratteristiche potrebbe essere complementare con tutti gli altri centrocampisti. Anche se il 4-2-3-1 per ora non sembra nei piani di Allegri, che con il 4-3-3 ha trovato un suo equilibrio e difficilmente cambierà di nuovo.