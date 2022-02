Zakaria: “La Juve è il modo giusto per continuare la mia carriera”

Il calciatore acquistato dalla Juventus durante la sessione invernale dal Borussia Moenchengladbach verrà presentato dalla sala stampa dell'Allianz Stadium

La Juventus è stata protagonista del mercato invernale, con i bianconeri che hanno acquistato Dušan Vlahovic e Denis Zakaria per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il centrocampista Denis Zakaria parla dalla sala stampa dell'Allianz Stadium in occasione della sua presentazione .

SENSAZIONI - "Tutti mi hanno fatto una grande impressione, è una squadra forte con grande qualità. Rispetto all Germania per me è un grande passo avanti, il club è un grande club e so che mi permetterà di crescere".