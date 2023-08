Zakaria al Monaco: si attende solamente l’ufficialità

La Juventus sta continuando la sua preparazione alla Continassa , in vista dell'inizio del campionato, in programma la prossima settimana. I bianconeri, dopo la seduta odierna, partiranno alla volta di Cesena, dove domani sera giocheranno l' amichevole contro l'Atalanta al Manuzzi. Un ultimo test pre campionato, prima della settimana che porterà all'esordio in Serie A, in programma il 20 agosto allo Stadio Friuli di Udine, contro l'Udinese.

Mentre la squadra lavora sul campo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando sul mercato per regalare ad Allegri la rosa più competitiva possibile per il prossimo anno. Dopo l'arrivo di Timothy Weah, i bianconeri non hanno fatto registrare altre operazioni in entrata, oltre ai rientri dai prestiti, con il dirigente che si sta concentrando sul piazzare gli esuberi ancora presenti in rosa.