Zaffaroni in vista della Juve: “La sosta per recuperare le energie”

Marco Zaffaroni , allenatore dell' Hellas Verona , ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza dopo la sconfitta con la Sampdoria . Il tecnico ha parlato anche della prossima partita con la Juve , dopo la sosta per le nazionali: "Lo sapevamo dall'inizio che sarebbe stato un percorso di questo tipo. E' stato un percorso dove inizialmente abbiamo fatto ottimi risultati. Ora stiamo facendo più fatica ma dobbiamo metterle in conto e reagire. Arriva una sosta che ce la prendiamo perchè aver giocato queste gare con questa adrenalina addosso, una settimana dove recuperare energie la prendiamo volentieri. Dobbiamo ricaricarci per un finale di stagione sappiamo che è complicato ma ci siamo costruiti la possibilità di lottare fino alla fine.

Questa è la testimonianza che è più l'aspetto mentale che incide. Dalla ripresa ad oggi è stato un momento molto tirato. Ora dobbiamo ricaricarci per presentarci in questo finale di stagione dove ci sono i presupposti per raggiungere il nostro obiettivo. Sarà difficile ma non lo diciamo da oggi. Lo sapevamo quando siamo partiti il 4 gennaio che sarebbe stato un percorso complicato ma ci siamo creati i presupposti per poter ancora lottare. Ora c'è l'ultimo step".