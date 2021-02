Zaccardo: “La Juve deve lottare per tutto ma la Champions sarebbe la ciliegina sulla torta”

L'ex difensore di Milan e Palermo ha rilasciato delle dichiarazioni

Nella serata di ieri, la Juventus ha annientato il Crotone di Stroppa per 3 reti a zero, tenendo vive cosi le speranze scudetto che sembravano essersi smarrite dopo la sconfitta di Napoli. E' stata una notte ricca di segnali positivi, in primis il ritorno al gol di Cristiano Ronaldo, autore di una splendida doppietta realizzata grazie a due colpi di testa, poi c'è da registrare la brillante prova di Nicolò Fagioli che, dopo l'esordio altrettanto positivo in Coppa Italia, ha fatto vedere lampi di pura classe, illuminando il campo dell'Allianz con delle giocate talentose. Certo, riprendere la corazzata allenata da Conte non sarà tutt'altro che facile, ma nemmeno impossibile, specie per la Juve che la parola 'impossibile' non la include proprio nel suo vocabolario.