Youth League: Juventus in campo contro il Benfica

La squadra bianconera ha raggiunto per la prima volta nella sua storia le final fuor di Youth League e tra poco scenderà in campo contro il Benfica per conquistare la finale

redazionejuvenews

La Juventusunder19 è riuscita nell'impresa di raggiungere la Final Four di Youth League: questo è il traguardo più alto raggiunto dal settore giovanile bianconero, e la partita di oggi contro il Benfica sarà una vetrina importante per gli Under 19 della Vecchia Signora, che a Nyon, nel quartier generale della Uefa, scenderanno in campo alle 14 contro i lusitani per cercare di raggiounfere la finale, che verrà giocata contro la vincitrice dell'altra semifinale che verrà disputata tra Atletico Madrid e Salisburgo. Il raggiungimento dell'ultimo atto della competizione è un grande risultato per i bianconeri, che vedono ripagati gli sforzi portati avanti negli ultimi anni per valorizzare al meglio il settore giovanile.

Queste le formazioni ufficiali della partita:

JUVENTUS (442): Senko; Savona, de Winter, Muharemovic, Turicchia; Mulazzi, Bonetti, Miretti, Iling; Chibozo, Soulé

BENFICA (433): Soares; Tomé, Araujo, Silva, Rodrigues; N'Dour, Jevesenak, Neto; Santos, Semedo, Moreira.

Queste le parole del tecnico Andrea Bonatti, che ha presentato la sfida contro il Benfica: "Dovremo essere sereni e coraggiosi, esprimendo quello che sappiamo fare bene. Dobbiamo avere voglia di farlo, perché questo è un contesto gratificante, per la società e per noi, perché è il culmine di un bellissimo percorso. Il Benfica è una squadra forte, sono forti in transizione e sarà dura affrontarli, ma noi ci siamo meritati di essere qui, dopo imprese come quella che abbiamo fatto in Olanda: là volevamo fortemente passare il turno e ce lo siamo meritati. Ma tutta la competizione è stata un crescendo".

A fargli eco Riccardo Turicchia: "Mi è piaciuto l’allenamento di oggi, abbiamo fatto una bellissima rifinitura, le sensazioni sono quelle giuste. Siamo contenti, perché abbiamo voluto essere qua. Siamo emozionati, ma lo accettiamo, vogliamo fare una grande gara e arrivare in finale".