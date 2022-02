Youth League, l’Under 19 agli ottavi contro l’AZ Alkmaar

Attraverso il suo sito internet la Juventus ha comunicato l'avversario della squadra Primavera agli ottavi di finale di EUFA Youth League in gara secca

"La Juventus Under 19 affronterà, agli Ottavi di Finale di UEFA Youth League, l'AZ Alkmaar. Faccia a faccia in gara secca che si disputerà in casa degli olandesi.

Detto del percorso degli olandesi in Europa, osservato speciale l'attaccante classe 2003 Nick Koster, capocannoniere della squadra con 4 reti. In patria, invece, l'AZ U18 è al secondo posto in campionato alle spalle del PSV, con due punti a separare le due squadre (l'AZ, però, ha una gara in meno). Koster è capocannoniere del campionato con 9 reti.