Youth League, oggi la sfida con il Benfica: il focus sui portoghesi

Questo pomeriggio alle 16 ci sarà la sfida europea tra le due formazioni under 19: all'andata, in casa dei bianconeri, la gara era finita 1-1

redazionejuvenews

Questa sera alle 21 la squadra di Allegri affronterà il Benficaa Lisbona in un match fondamentale per le speranze di restare in Champions League. Prima però toccherà alle formazioni Under 19. Ecco il focus pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Oggi, martedì 25 ottobre, la Juventus Under 19 scenderà in campo in Portogallo per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Youth League. Affronterà i campioni d'Europa (e del mondo) in carica del Benfica.

All'andata la gara si è chiusa in parità sul punteggio di 1-1. Lusitani avanti con un super gol di Semedo e pareggio bianconero in pieno recupero con Mbangula. Un punto preziosissimo per le ambizioni della squadra di Mister Montero e molto importante dal momento che è arrivato al termine di un match che la Juve ha giocato in inferiorità numerica per l'espulsione di Scaglia poco dopo la mezz'ora della prima frazione.

Quella di oggi è una gara fondamentale per le sorti del girone che, attualmente, vede il PSG in testa a quota 9, i bianconeri secondi a 7 punti, il Benfica terzo a tre lunghezze di distanza e gli israeliani del Maccabi Haifa in ultima posizione a quota 3. A due giornate dal termine può succedere ancora di tutto.

IL BENFICA

I portoghesi vantano un curriculum importante in Youth League. Questa è la nona edizione della competizione europea per club giovanili e nelle precedenti otto il Benfica ha raggiunto la finale in quattro occasioni nelle quali sono arrivate tre sconfitte e una vittoria (nella passata edizione).

Il Benfica arriva a questo appuntamento dopo aver vinto tre partite consecutive, due in patria e una in Youth League in trasferta sul campo del PSG.

Il Benfica ha vinto, in totale, 44 partite in Youth League, soltanto tre in meno del Real Madrid che conduce questa classifica.

LA SEDE DELLA SFIDA

Si giocherà al Benfica Campus (ex Caixa Futebol Campus), noto anche come centro de estágio e formação do Seixal. Questo impianto è il campo di allenamento del Benfica e la sede dell'accademia giovanile della formazione portoghese. Dotato di nove campi (tre in erba sintetica), di cui quello principale con 2.721 posti a sedere (si tratta del campo di casa del Benfica B), il centro di allenamento è utilizzato, come anticipato, dalla Prima Squadra del Benfica, dalle formazione B e dal Settore Giovanile appunto. Situato a Seixal, il Benfica Campus è stato inaugurato il 22 settembre 2006". (juventus.com)