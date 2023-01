Yildiz trascina la Juventus Primavera e sogna la prima squadra

Il calciatore prelevato dal Bayern Monaco in estate si sta mettendo in mostra con la squadra allenata da Paolo Monter

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Napoli nella partita valevole per la penultima giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A. I bianconeri arrivano da una striscia di otto vittorie consecutive, che cercheranno di incrementare nella partita in casa dei partenopei, e dovranno ancora fare a meno di molti giocatori, la cui assenza ha permesso ad Allegri di provare Alcini giovani e di farli salire in prima squadra.

Non c'è ancora tra di questi, ma visti i numeri potrebbe arrivarci presto, l'attaccante della Juventus Primavera Kenan Yildiz, ex Bayern Monaco arrivato in estate in bianconero nell'affare De Ligt. Il classe 2005 sta facendo segnare numeri spaventosi con la squadra dei giovani bianconeri: un gol ogni due partite ed un assist ogni quattro, che confermano la bontà dell'investimento da parte della Juventus.

"Ha 17 anni anche a vederlo giocare così sembra un adulto. Deve trovare equilibrio e concentrazione e non è facile quando si ha quell'età e si gioca tanto. Noi siamo qua proprio per aiutare i ragazzi ad avere quella crescita. E personalmente sono molto felice di quello che sta facendo". Queste le parole del tecnico Paolo Montero, anche lui impressionato dalla forza e dalla dinamicità del giocatore: 20 le presenze tra Youth League, Campionato e Coppa Italia, con 10 reti e 5 assist, che lo hanno già messo in orbita della prima squadra.