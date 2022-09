Yildiz continua a volare: a soli 17 anni convocato in Under 21 della Turchia

Il giocatore della Juventus Under 19 è stato convocato nella Nazionale Under 21 dopo le grandi prestazioni fornite con la maglia dei bianconeri

redazionejuvenews

La Juventus ha iniziato la stagione come peggio non poteva, con i bianconeri che sono in ritardo in classifica in Serie A, e che hanno perso le prime due partite del girone della Champions League, complicando il passaggio al turno successivo della competizione. Un inizio di stagione scioccante, peggio di quello dello scorso anno, che poi ha compromesso le velleità di vittoria finale della formazione di Allegri.

Se la prima squadra stenta in questo inizio di stagione, chi è partito alla grande è invece la formazione Primavera dei bianconeri. L'Under 19 allenata da Paolo Montero si trova infatti seconda in classifica alle spalle del Torino, con due pareggi e tre vittorie in campionato. Una grande partenza, nel segno di un ragazzo che si sta distinguendo e sta facendo volare la squadra. L'attaccante Kenan Yildiz, arrivato a parametro zero questa estate dal Bayern Monaco, sta bruciando le tappe ed impressionando tutti, come confermato anche dalla convocazione per la Nazionale Under 21 della Turchia.

A soli 17 anni il giocatore è stato chiamato nella Nazionale minore del suo Paese, dimostrando ancora una volta la sua forza e la sua capacità di bruciare le tappe. Il giocatore negli scorsi giorni si è allenato per la prima volta alla Continassa agli ordini di Allegri e ora sta preparando la sfida alla Georgia di martedì prossimo proprio con l'Under 21, dopo aver collezionato solo dieci presenze nella Turchia Under 17, condite da tre gol e un assist. Montero ritroverà un giocatore ancora più maturo, che non vuole fermare la sua crescita e la sua ascesa.