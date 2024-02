Yildiz aspetta l’Udinese ed il rinnovo: la Juve pensa alla 10

Il classe 2005 si è così preso la Juventus in poco tempo, con i bianconeri intenzionati a metterlo al centro della squadra per i prossimi anni. Dopo il rinnovo di agosto fino al 2027 infatti, per Yildiz è pronto un nuovo contratto fino al 2029 con un adeguamento dello stipendio. Oltre a questo la dirigenza starebbe anche pensando di dargli la maglia numero 10, vestita dal suo idolo Del Piero: un sogno che si realizzerebbe per Kenan, ed un sogno che inizierebbe per i tifosi bianconeri.