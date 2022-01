Women, ufficiale l’arrivo di Forcinella. Girelli salterà 2 match per il Green Pass

Nuovo acquisto per le Juventus Women

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventusha annunciato un nuovo arrivo in squadra per quanto riguarda le Juventus Women. Si tratta di Camilla Forcinella, portiere della Fiorentina. Il comunicato: " Le Juventus Women accolgono Camilla Forcinella. Portiere, classe 2001, arriva in prestito fino al 30 giugno 2022 dalla Fiorentina e vestirà la maglia numero 38. Nata a Trento, Camilla è reduce dall’esperienze in viola. Approdata a Firenze nel 2020, nelle stagioni precedenti ha difeso la porta del Verona, ricoprendo, da giovanissima, il ruolo da titolare in Serie A con l’Hellas e guadagnandosi anche la convocazione in azzurro con l’Italia Under 19.

Ora è pronta a una nuova, grande avventura in bianconero. Per continuare a crescere giorno dopo giorno, inseguendo insieme i grandi obiettivi nel mirino delle Juventus Women in questa stagione. Benvenuta, Camilla!". Per quanto riguarda invece annunci sulla prima squadra, il club bianconero ha comunicato che solo oggi l'attaccante Cristiana Girelli ha iniziato il ciclo vaccinale e che quindi, come da nuovo regolamento, salterà le partite contro Pomigliano e Fiorentina.

Di seguito il comunicato: "Juventus Football Club comunica che la calciatrice Cristiana Girelli ha iniziato il proprio ciclo vaccinale per prevenire l’infezione dal virus SARS-CoV-2. Pertanto, in attesa dell’ottenimento del Green Pass rafforzato ed essendo inquadrata a livello legislativo e contributivo con status da dilettante, Cristiana Girelli non potrà partecipare alle sedute di allenamento presso lo Juventus Training Center di Vinovo e alle prossime gare con Pomigliano e Fiorentina del campionato di Serie A femminile".