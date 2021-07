Women, tutte le giocatrici in prestito nella prossima stagione

Tutte le giocatrici in prestito nella prossima stagione

redazionejuvenews

Neanche il tempo di annunciare il nuovo allenatore (Montemurro) che la dirigenza bianconera ha già deciso quali giocatrici far partire in prestito nella prossima stagione. Dopo giorni di riflessioni, infatti, il tecnico ex Arsenal ha deciso quali giocatrici potevano e sono partite in prestito. Di seguito riportiamo la nota ufficiale della Juventus apparsa sul sito web bianconero: "Mentre le Juventus Women si preparano alla nuova stagione a Vinovo, i tanti talenti nati in bianconero continuano il loro percorso di crescita: la prossima tappa, per molte giovani, sarà un'avventura in prestito. L'obiettivo è quello di continuare a migliorare misurandosi con il calcio delle grandi. Tante ragazze giocheranno in Serie A. Sofia Cantore, 9 reti e 5 assist nell'ultima stagione con la maglia della Florentia, si trasferisce al Sassuolo.

Quattro bianconere, invece, indosseranno la maglia dell'Empoli: Margherita Brscic e Melissa Bellucci, che vivranno il secondo anno in azzurro, Ludovica Silvioni e Asia Bragonzi, lo scorso anno protagoniste in Serie A rispettivamente con Pink Sport Time Bari e Verona. Con la maglia dell'Hellas giocherà quest'anno Federica Anghileri, la scorsa stagione alla Florentia. Sempre in Serie A, nella neonata Sampdoria, giocheranno Paola Boglioni (l'anno scorso alla Florentia, da cui è nata la formazione blucerchiata), Michela Giordano (campione d'Italia con la Juve), Letizia Musolino (gli ultimi sei mesi con il San Marino Academy) e Kristin Carrer, alla prima esperienza tra le grandi. Resta in Serie A dopo il prestito all'Empoli Martina Toniolo: vestirà la maglia del Napoli. Sempre in terra campana, nella neopromossa Pomigliano, si trasferiscono Vanessa Panzeri e Valentina Puglisi.

Si misureranno in Serie B, con la maglia della Torres, Beatrice Airola e Lorenza Scarpelli. Giorgia Giachetto, Gaia Distefano e Adelaide Serafino passano al Ravenna, Flavia Devoto, Nicole Gianesin e Beatrice Beretta al Tavagnacco. Resta in prestito al Cittadella Carlotta Masu, mentre Mancuso vestirà la maglia del Cesena. Vittoria Verna giocherà a Ivrea, in Serie C".