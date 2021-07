Women, l’ex Juve Giuliani si presenta al Milan: “Buffon il mio idolo”

Women, l'ex Juve Giuliani si presenta al Milan

redazionejuvenews

Laura Giuliani, ex portiere e pilastro delle Juventus Women, ha deciso di passare al Milan per giocare una nuova sfida, dopo aver vinto tutto (o quasi) in bianconero. Questo il comunicato apparso sul sito web ufficiale rossonero: "AC Milan è lieto di annunciare di aver tesserato la calciatrice Laura Giuliani. Il portiere italiano, punto fermo della Nazionale, dopo aver disputato alcune stagioni in Germania è rientrata in Italia nel 2017 dove ha giocato per la prima squadra femminile della Juventus. Laura Giuliani ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30/06/2024 e vestirà la maglia numero 1 - conclude il comunicato - ".

Queste invece le parole del portiere ai canali ufficiali del club: "Il mio idolo è sempre stato Buffon, sono cresciuto con le sue parate. C'era anche Casillas, ho apprezzato anche molto Dida. Poi non mi sono più fermata ad un singolo portiere, ampliando i miei orizzonti cercando di creare un portiere ideale coi punti di forza di ognuno. Il fatto di venire qua è uno stimolo grandissimo per me per andare a migliorare determinati aspetti che magari non ho allenato in precedenza, magari avendo delle richieste diverse da parte del mister o della società.

Oltretutto credo che qui ci siano tutte le condizioni necessarie per poter far bene. Quando c'è da lavorare mi metto sempre in prima linea. Per me è un'emozione essere qui. Da milanese vestire questi colori fa sempre un effetto particolare, sono veramente entusiasta del progetto: non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. È un progetto emozionante, concreto che pensa al futuro, sono veramente contenta di mettermi alla prova al fianco dei grandi nomi che sono passati anche qua. Ho un bellissimo rapporto con tutte, sono contenta di entrare nella famiglia; quando parlo con loro ho sempre la sensazione di conoscerle da una vita, anche se effettivamente non è così. ".