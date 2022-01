Women, le statistiche verso la finale di Supercoppa contro il Milan

Le statistiche delle Juventus Women

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato tutte le statistiche delle Juventus Women in vista della finale di Supercoppa contro il Milan: "Quarta finale di Supercoppa Italiana per le Juventus Women: dopo la sconfitta nel 2018 contro la Fiorentina, la squadra bianconera si è imposta con il punteggio di 2-0 in entrambe le ultime due edizioni (sempre contro la formazione toscana). Il Milan disputerà invece la sua prima finale di Supercoppa Italiana in assoluto: l’ultima debuttante in finale ad alzare il trofeo al primo tentativo è stata la Fiammamonza nel 2006 (vittoria 1-0 sul Verona). Dopo aver vinto il primo match in assoluto contro la Juventus nel novembre 2018, il Milan ha perso cinque delle successive sette partite contro le bianconere in tutte le competizioni (due pareggi completano il quadro).

Questa sarà la prima finale tra Juventus e Milan, che si incontrano in una competizione a eliminazione diretta per la seconda volta dopo le semifinali di Coppa Italia 2018/19 (un pareggio e una vittoria bianconera). La Juventus è andata a segno in tutte le ultime 47 partite giocate in competizioni italiane (159 gol totali, oltre tre di media a match): in questo parziale 45 vittorie, una sconfitta e la vittoria ai rigori in semifinale con il Sassuolo. Da quando il Milan ha fatto il suo debutto in Serie A (stagione 2018/19), solamente la Juventus (65) ha vinto più gare nel massimo campionato rispetto alle rossonere (50).

Tutti e tre i gol segnati in Supercoppa dal Milan sono arrivati nel corso del primo tempo, mentre la Juventus ha segnato nel primo tempo in ognuna delle ultime quattro partite disputate in Supercoppa (inclusa la semifinale con il Sassuolo). Andrea Stašková ha messo a referto quattro reti contro il Milan, tutte in Serie A, inclusa una doppietta nell’ultimo match di dicembre vinto dalle bianconere 5-2: da quando veste la maglia della Juventus solo contro l'Empoli (sei) ha segnato più gol. Tre degli ultimi cinque gol segnati dal Milan in tutte le competizioni portano la firma di Lindsey Thomas: la giocatrice francese ha segnato in entrambe le ultime due partite giocate in una competizione ad eliminazione diretta contro la Juventus (gol all’andata e al ritorno con la maglia della Roma nelle semifinali di Coppa Italia 2020/21, giocate tra marzo e aprile 2021)". (juventus.com)