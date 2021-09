Women, le statistiche del girono della gara

redazionejuvenews

Dopo aver raggiunto la fase a gironi della Women's Champions League, le Juventus Women oggi si preparano ad affrontare alla Continassa l'Hellas Verona alle 17.30. Sfida valida per il campionato di Serie A Femminile, dove finora le bianconere sono a punteggio pieno. Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato tutte le statistiche in vista di questa gara: "Settima sfida in Serie A tra Juventus e Verona. Le bianconere si sono aggiudicate tutti i precedenti con un punteggio complessivo di 22-1. Le giallorosse sono una delle tre avversarie contro cui la Juventus vanta il 100% di successi in Serie A tra quelle affrontate più di cinque volte nella competizione. Le altre due sono Empoli e Pink Sport Time Bari.

PORTA BLINDATA - La Juventus ha vinto le ultime tre gare casalinghe senza subire gol e potrebbe registrare almeno quattro successi interni mantenendo la porta inviolata per la prima volta da aprile 2019 (cinque in quel caso). Le bianconere, inoltre, non subiscono gol in Serie A da cinque partite di fila e l’ultima occasione in cui hanno fatto meglio risale a febbraio 2019 (sei clean sheet in quel caso).

IL MOMENTO DI BB - Barbara Bonansea ha realizzato due gol contro il Verona in Serie A, entrambi in casa e con la maglia della Juventus. Dall’inizio del 2021 l’attaccante bianconera ha partecipato a 14 gol (sette reti e sette assist), almeno due più di qualsiasi altra giocatrice nella competizione in questo intervallo temporale.

GIRELLI E IL VERONA - Cristiana Girelli ha segnato sei gol contro il Verona in Serie A con la Juventus, almeno quattro più di qualsiasi altra giocatrice che ancora indossa la maglia bianconera. Dietro di lei Barbara Bonansea e Sofie Junge Pedersen (due entrambe).

ROAD TO 100 - In caso di successo contro la formazione scaligera, le Juventus Women centrerebbero la centesima vittoria nella loro storia".