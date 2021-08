Women, la Juventus batte il Montpellier 2-1

Le Juventus Women di mister Montemurro ieri sera hanno vinto l'amichevole contro il Montpellier per 2-1. Questa la cronanca del match dal sito web ufficiale bianconero: "Mister Montemurro per l’amichevole contro il Montpellier, la terza stagionale e la prima lontano da Vinovo, si affida a un 4-4-2 a trazione anteriore. Davanti conferma per la coppia d’attacco composta da Staskova e Girelli, a centrocampo corsie esterne di competenza di Cernoia e Bonansea, con Zamanian e Caruso in mezzo. In difesa, davanti a Peyraud-Magnin, da destra a sinistra Lundorf, Gama, Salvai e Boattin. L’obiettivo bianconero è chiaro: prendere in mano il pallino del gioco e, azione dopo azione, Gama e compagne riescono a centrarlo, mettendo in campo quanto provato in queste settimane. Il Montpellier, dal canto suo, attende cercando di non farsi schiacciare, sempre pronto a ripartire. Ne viene fuori una partita combattuta.