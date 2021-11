Women, goleada delle bianconere alla Lazio: è la nona vittoria di fila in A

Le Juventus Women vincono contro la Lazio

Le Juventus Women di mister Montemurro hanno vinto la nona partita di fila in Serie A contro la Lazio per 5-0. Di seguito riportiamo la cronaca della partita dal sito ufficiale della Juventus: "In Serie A, fin qui, solo vittorie per le bianconere e per continuare il percorso netto Mister Montemurro si affida ad Aprile tra i pali, Hyyrynen, Lenzini, Salvai e Nilden in difesa, Zamanian, Rosucci e Caruso a centrocampo e Bonansea, Hurtig e Bonfantini davanti. Proprio quest’ultima, dopo cinque minuti di dominio bianconero, sblocca la partita. Hurtig controlla in area e appoggia per Bonfantini che in corsa, con l’esterno, lascia partire una conclusione su cui il portiere avversario non può nulla. 1-0 e primo gol per lei in A con la maglia della Juve.