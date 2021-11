Women, domani la sfida di Champions contro il Wolfsburg: le convocate

Le convocate di mister Montemurro per la sfida di domani

redazionejuvenews

Nella serata di domani le Juventus Women affronteranno il Wolfsburg nel match di Champions League all'Allianz Stadium ed il biglietto sarà gratuito come comunicato dal sito web ufficiale della Juve: "Il 9 novembre 2021, alle 21:00 le luci dell’Allianz Stadium si accenderanno nuovamente per le Juventus Women. Le bianconere ospiteranno il Wolfsburg nella terza gara della fase a gironi di UWCL e sarà una sfida importantissima per continuare a inseguire il sogno del passaggio del turno. Sarà, inoltre, la seconda gara europea consecutiva giocata a casa, dopo quella con il Chelsea e ancora una volta l’avversario è di altissimo livello: le tedesche hanno in bacheca due UEFA Women’s Champions League e hanno disputato tre finali nelle ultime sei edizioni.

La succitata serata contro le vicecampionesse d’Europa è stata ricca di emozioni anche grazie allo straordinario supporto dei tifosi e adesso è il momento di vivere, insieme, un’altra grande serata. È aperta la distribuzione dei biglietti, che, anche per questo match, saranno omaggio per respirare un’atmosfera speciale e vivere un'altra notte da sogno. Ricordiamo che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso. I biglietti, come da inizio stagione, saranno disponibili soltanto sull’Official Ticket Shop Juventus".

Mister Montemurro ha diramato anche la lista dei convocati in occasione del match di domani: "Mister Montemurro ha diramato la lista delle convocate per la sfida che attende domani, 9 novembre alle 21:00, le Juventus Women. Le bianconere, nella terza giornata del Gruppo A di UWCL, affrontano il Wolfsburg all'Allianz Stadium. Di seguito la lista delle convocate per il match di domani sera.

Portieri: Aprile, Peyraud-Magnin

Difensori: Boattin, Gama, Hyyrynen, Lenzini, Lundorf, Nilden, Salvai

Centrocampisti: Caruso, Cernoia, Pedersen Rosucci, Zamanian, Giai

Attaccanti: Beccari, Bonansea, Bonfantini, Girelli, Hurtig, Pfattner, Staskova.