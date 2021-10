Women, contro il Chelsea mercoledì le ragazze di Montemurro cercheranno l’impresa

Mercoledì sfida contro il Chelsea per le Juventus Women

Il prossimo mercoledì, le Juventus Women giocheranno all'Allianz Stadium la seconda partita del girone di Champions League contro il Chelsea ed i biglietti per la gara saranno del tutto gratuiti. Sperando in uno stadio pieno di tifosi, le ragazze di mister Montemurrocercheranno di vincere come ha fatto la squadra maschile compiendo una vera e propria impresa. Di seguito riportiamo la preparazione alla gara delle bianconere dal sito web ufficiale della Juventus: "La notte dell'Allianz Stadium, quella di Juve-Chelsea. La notte in cui le Juventus Women, da quest'anno nelle top 16 del calcio europeo, ospitano una grande, e lo fanno da prime in classifica nel loro girone.

Si diceva, prime della classe, le bianconere. Già, perché meno di una settimana fa hanno battuto il Servette a Ginevra per 0-3, mentre contemporaneamente, il Chelsea ha pareggiato nella sua gara d'esordio. Una partita che ha visto le bianconere in campo con maturità, forza, qualità. Le Campionesse d'Italia hanno spiegato a tutti, e a gran voce, che sono decise a disputare una Women's Champions League non certo da comprimarie. La Juve ha iniziato il suo cammino europeo segnando in pochi giorni, a Vinovo, 16 reti. 12 al Kamenica Sasa e 4, poco dopo, al St. Polten. Era agosto, faceva caldo, la stagione stava di fatto cominciando, ma le bianconere stavano già facendo capire di quale pasta fossero fatte.

C'era però ancora un ostacolo da superare, e qui si andava in doppia sfida: affrontare le campionesse d'Albania del Vllaznia. Anche in questo caso, due vittorie: la prima, in trasferta, un convincente 0-2 con reti di Girelli e Hurtig, la seconda, a Vinovo, un 1-0 firmato Staskova che di fatto metteva in sicurezza un risultato storico: la Juve nella top 16 europea. Disputare una gara come quella di mercoledì, in uno stadio che sarà traboccante di passione, contro una delle top del calcio continentale, è un obiettivo raggiunto, un sogno che si avvera, e contemporaneamente, un punto di partenza".