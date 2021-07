Women, Boattin rinnova fino al 2023

Boattin rinnova

Dopo tanti addii e tanti arrivi, la Juventus Women rinnova un contratto importante, quello di Lisa Boattin. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale apparso sul sito web bianconero: "La storia in bianconero di Lisa Boattin continua. A pochi giorni dall'inizio della sua quinta stagione con le Juventus Women, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2023. Un altro segnale forte della fiducia della società nei suoi talenti più giovani: lei è la prima a rinnovare in questa stagione. Bianconera da sempre, per Lisa vestire la maglia della Juventus ha rappresentato il coronamento di un sogno. Un sogno trasformato in realtà con il lavoro quotidiano e la voglia di migliorare sempre, senza accontentarsi mai, diventando una certezza assoluta per la squadra. C'è tanto di Lisa nei primi quattro anni di successi delle Juventus Women e c'è tanto di Lisa nei sette trofei alzati al cielo fin qui. Insostituibile in campo (98 presenze in quattro stagioni), ha saputo incarnare alla perfezione lo spirito bianconero, mettendo in ogni sfida affrontata energia, grinta e qualità. E, ne siamo certi, mentre firma il suo rinnovo, ha già negli occhi i prossimi obiettivi da raggiungere insieme. Congratulazioni, Lisa!".

Proprio per quanto riguarda le Juventus Women, nella giornata di mercoledì il neo tecnico Montemurro si è presentato in conferenza stampa: "Ringrazio il Presidente e il direttivo del club per avermi dato questa opportunità. É un grande onore per me allenare le Juventus Women e di far parte della crescita di questo progetto (compreso il Settore Giovanile) e in generale del calcio italiano. Dobbiamo essere pronti per il professionismo in vista del prossimo anno. Sono un grande fan della Juve fin da bambino. È stata una settimana molto bella. Sono convinto che questa squadra debba crescere sotto il profilo internazionale, lavorando giorno dopo giorno per acquisire consapevolezza. Sono convinto che possiamo arrivare in alto. Voglio continuare nel lavoro che è già stato fatto e far vedere un bel gioco. E voglio che la mia squadra comandi le partite con il pallone tra i piedi e controlli la situazione, provando a creare superiorità numerica e difendendo in maniera differente a seconda delle fasi del match".