Weah torna tra un mese: Allegri studia le alternative per la gara di Firenze

La vittoria conquistata in extremis contro il Verona, la terza consecutiva senza subire reti, è stata "macchiata" dall'infortunio muscolare accusato da Timothy Weah. Lo statunitense, ha riportato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra, e sarà costretto ai box per gli impegni contro Fiorentina e Cagliari. Se tutto andrà secondo i piani, l'americano cercherà di rimettersi a disposizione di Massimiliano Allegri per il derby d'Italia contro l'Inter. Il tecnico, già in emergenza a centrocampo date le indisponibilità di Pogba e Fagioli, dovrà nel frattempo sopperire all'assenza dell'ex Lille.