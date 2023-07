Weah: “Scioccato dall’affetto ricevuto, un sogno essere in questo grande gruppo”

"Quando mi sveglio la mattina e vado a fare colazione vedo sempre la foto di mio padre quando ha vinto il pallone d'oro, è una di quelle cose che ti spingono, ti fa desiderare di essere il più bravo possibile. Non è difficile essere suo figlio, le persone mi dicono che ho molta pressione ma è qualcosa con cui ho convissuto da sempre. Quando torna a casa non è George, è papà."

"Puoi notare subito che l'allenamento qui è diverso, grande intensità, innovazione, freschezza. Qui la sessione di allenamento viene presa con più serietà, più concentrazione. Come piace a me, la cultura del lavoro qui è diversa, crescerò come uomo e calciatore."

"Sono rimasto scioccato dal primo giorno, non pensavo sarebbe venuta così tanta gente per me, l'amore che mi hanno mostrato sarà sicuramente ricambiato. Farò del mio meglio per cercare di interagire con ognuno di loro".