Weah, parla il CT degli Stati Uniti: “Orgoglioso di vederlo alla Juve”

Il commissario tecnico della Nazionale Americana ha parlato del nuovo giocatore della Juventus

redazionejuvenews

La Juventus ha disputato ieri sera la prima amichevole stagionale contro il Milan, durante la tournée negli Stati Uniti. La gara è stata la prima partita per il nuovo calciatore bianconero Timothy Weah, apparso già in forma e nei meccanismi della squadra. Il commissario tecnico degli Stati Uniti Gregg Berhalter ha commentato ai microfoni di Tuttosport il suo passaggio in bianconero.

"Sono felice di vedere Timmy in uno dei migliori club del mondo e orgoglioso del lavoro che ha svolto nelle ultime stagioni per raggiungere questo traguardo. Non vedo l’ora che prosegua nella crescita, sia con la Juventus che con la Nazionale, visto che a 23 anni ha ancora ampi margini di miglioramento. Timmy è davvero il compagno di squadra ideale per tutti, porta ogni giorno vibrazioni positive nello spogliatoio e all’interno del gruppo di lavoro, ha sempre un atteggiamento sempre sorridente".

"Timmy è un giocatore molto versatile, che può aiutare la squadra in diversi modi a seconda dell’impostazione di gioco in cui viene inserito. Personalmente, però, lo utilizzo soprattutto come ala destra: ritengo sia un’ottima posizione per esaltare la sua velocità, la sua abilità nell’offrire passaggi chiave ai compagni e il suo ritmo di gioco".