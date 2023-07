Timothy Weah: “Molto onorato, mio papà mi ha sempre sostenuto”

Il neo acquisto della Juve, Timothy Weah, in conferenza stampa per la presentazione all’Allianz Stadium. Ecco le sue parole: “Sono molto felice di stare qui, è una benedizione per me e per la mia famiglia. Ringrazio il club per essere qui, sono molto onorato di essere bianconero. Venire alla Juventus è stata una scelta molto semplice, appena ho sentito del loro interesse volevo venire subito qui. Mio papà mi ha sempre sostenuto ed è stato sempre un tifoso della Juventus, è stata un coincidenza”.