Weah: “Felice di essere bianconero. Il mio ruolo? Esterno basso a sinistra”

Timothy Weah, nuovo acquisto della Juventus, ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiale sui canali social dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Ciao a tutti belli e brutti. Sono Tim, sono felice di essere bianconero e spero di vedervi presto. Non vedo l’ora di giocare per voi per vincere insieme. Vi voglio bene, a presto. Cosa mi ha spinto a scegliere la Juve? Tutto. Il club, la sua storia, i giocatori, lo staff e la fiducia che tutti hanno riposto in me. Qui mi sento a casa, i tifosi sono venuti a salutarmi durante le visite mediche. Sono contento, mi sento a casa e non vedo l'ora di cominciare.