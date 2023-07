Weah: “Preferisco giocare in avanti, ma sono versatile. McKennie mi aiuta”

Timothy Weah , nuovo calciatore della Juventus , arrivato in questo finestra di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni su Twitch. Ecco le sue parole: "Mi sono sentito benvenuto dal primo giorno. Quando c'è da lavorare lavoriamo, ma fuori c'è un bel clima. Avere Weston qui é bello, mi aiuta, ma anche tutti i ragazzi francesi. Mi aiutano ad ambientarmi. Papà? Mi ha solo detto di darci dentro. Non mi mette pressione, mi ha detto di fare quello che so fare. Quando ero giovane giocavo tanti sport diversi, poi è arrivato il vero calcio e ho detto: voglio essere questo.

Sono molto vicino a Weston, ma ne ho già parlato. Ma anche Moise e Federico Gatti, sono molto genuini. Come è stato il primo gol? Lancio da Locatelli, mi lancia sempre, so già che sarà così. Tifosi? Sono incredibili, non mi aspettavo tanto supporto quando ho fatto le visite mediche, é stata una cosa bella. non vedo l'ora di vederli allo Stadium, con quell'atmosfera.