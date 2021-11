Wanda Nara su Icardi: “Mi ha detto che voleva lasciare il PSG”

Wanda Nara su Icardi

redazionejuvenews

Wanda Nara, moglie del giocatore Mauro Icardi, ha parlato ai microfoni della giornalista Susana Gimenez circa il presunto tradimento del marito svelando interessanti retroscena. Da tempo, infatti, anche la Juventus sarebbe sulle tracce dell'argentino: "Come ho scoperto il tradimento? Eravamo in un campo con le bambine a cavallo. Una ragazza che organizza le nostre feste mi ha chiesto una loro foto, sapevo che ce ne erano alcune sul telefono di Mauro e quando ho guardato ho visto gli screenshot di una conversazione con una donna molto famosa che conoscono già tutti. La prima cosa che mi è venuta in testa è stata la rabbia, quindi ho messo la famosa storia da cui è partito tutto.

I calciatori devono sapere che hanno un potere: possono dire o fare qualsiasi cosa e qualunque donna morirebbe per "stare in questo gioco". Non ero un'amica di China Suárez. Avevo un rapporto cordiale e da quello che ho visto la mia rabbia forse è risultata un po' machista, ho incolpato lei. Ma poi ho capito di non avere niente contro di lei. Non ho mai avuto una relazione aperta, e per me un messaggino è divorzio. I messaggi dicevano cose che una donna con i valori che ho io non avrebbe mai scritto. Quando ho parlato con lei, mi sono scusata per la storia con quella parola poco elegante. Se c'è stata una videochiamata con China? Cinque giorni dopo quel presunto incontro.

La pace? Pensiamo all'affetto che abbiamo l'uno per l'altro e che è stato il grande errore della sua vita, vi dico che ci siamo detti piccole cose. Lui mi ha detto altre cose su personaggi famosi. Ci si può anche confondere a un certo punto e dire 'non voglio continuare'. Mi ha detto che voleva lasciare il PSG ma non sappiamo se è vero. Non è stato davvero niente se ci pensi, ma per me è stato molto a causa delle abitudini che abbiamo".