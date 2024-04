Wanda Nara posa con la felpa della Juventus, ritorno di fiamma?

La Juventus è tornata alla vittoria nella partita valev0le per la semifinale di andata di CoppaItalia: i bianconeri hanno vinto contro la Lazio per 2-0, grazie ai gol messi a segno da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, che hanno messo una piccola ipoteca sulla qualificazione alla finale in vista del ritorno. Mentre la squadra continua a lavorare sul campo, il nuovo direttore Cristiano Giuntoli continua a sondare il mercato in cerca delle migliori occasioni in vista della prossima sessione. Una di queste potrebbe essere quella che porta a Mauro Icardi, accostato da molto tempo alla Vecchia Signora, e puntualmente riaccostato alla squadra bianconera in ogni sessione. A far parlare di se questa volta è stato un post pubblicato su Instagram dalla compagna Wanda Nara, che figura con la tuta della Juventus. Molti i commenti dei tifosi, che si stanno interrogando sulla possibilità di vedere l'argentino in bianconero.