Wanda Nara rivela: “Anche Juve e Real Madrid volevano Icardi”

Intervistata nel corso del programma Belve, in onda su Rai 2, Wanda Nara, moglie e procuratrice di Icardi, ha parlato della sua relazione: "Mauro è mio marito, stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Lui è stato praticamente per tutta la vita con me. Per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di stare insieme per tutta la vita. Mauro si è innamorato della me normale, in pigiama mentre preparavo pasta al burro e parmigiano, non in discoteca".