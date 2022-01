Walace: “Siamo riusciti a mettere in difficoltà la Juve”

Il giocatore dell'Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni su quella che è stata la gara di ieri sera

Nella serata di ieri la Juve ha portato a casa 3 punti fondamentali per quella che è la lotta Champions, soprattutto in virtù del big match di questa sera tra Atalanta ed Inter, dove potrebbe uscire fuori un risultato favorevole alla Vecchia Signora. I bianconeri intanto, sono gia con la testa all'impegno di Coppa Italia in programma per martedi 18 gennaio all'Allianz Stadium, dove a fare visita ci sarà la Sampdoria di D'Aversa.

"Il primo tempo non è stato come lo avevamo preparato, ma nella seconda parte abbiamo preso più coraggio e messo in difficoltà la Juve. È stato difficile non stare tutti insieme e allenarci da casa. Se non sei in campo non ti brucia il cuore. Dobbiamo avere personalità, provare a fare il nostro gioco sempre"