Vucinic: “Il primo Scudetto alla Juve fu incredibile. Buffon e Pirlo…”

Nelle 75 presenze con la maglia della Juve Mirko Vucinic ha lasciato il segno con 21 gol nel suo periodo in bianconero dal 2011 al 2014 . Una parentesi mai dimenticata dall'ex attaccante montenegrino, oggi assistente allenatore della propria nazionale. Una carriera spesa in Italia con Lecce, Roma e Juventus, appunto, prima di concludere la sua carriera con l'Al-Jazira e ritirarsi nel 2017.

Nella sua esperienza alla corte della Vecchia Signora Vucinic ha vinto i trofei più importanti della sua carriera. In quelle quattro stagioni, infatti, è riuscito a conquistare 3 scudetti (2011-12, 2012-13, 2013-14) e 2 Supercoppe Italiane (2012, 2013). L'ex attaccante bianconero si è raccontato ai microfoni di TMW Radio, tornando anche sul suo momento di carriera in bianconero. Il montenegrino ricorda con orgoglio il primo scudetto vinto con la Juventus, un anno in cui nessuno credeva nel successo dei bianconeri:

"Dovevo cambiare, per avere nuovi stimoli. All'epoca parlavo con il Marsiglia, ma quando si presentò la Juve non ci pensai due volte. Era un bello spogliatoio, la forza è cresciuta anno dopo anno. Rischiai alla Juve ma ne è valsa la pena. E poi quel primo Scudetto fu incredibile, perché nessuno ci credeva. Chi mi ha impressionato di più alla Juve? Buffon. Ma anche Pirlo, non solo per le qualità tecniche".