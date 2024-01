Vocalelli: “La Juventus ha trovato convinzione nei propri mezzi”

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha disaminato il percorso in questa stagione della Juventus. Ecco le sue parole: "La Juve, c’è. Con la forza che è riuscito a infonderle il suo allenatore, con la convinzione che è cresciuta di partita in partita. Già, perché l’impressione è che l’ambiente bianconero si sia sempre più convinto di poter davvero lottare per lo scudetto, contagiando definitivamente il suo pilota. Allegri ha spesso giocato in contropiede con le parole - molto più che sul campo, dove ha invece ricercato quell’equilibrio che è alla base di qualsiasi prestazione - ma in cuor suo ha finito da tempo per convincersi che questa Juve ha molte carte da giocare. Ma la Juve, anche da Lecce, ha ricavato sensazioni molto positive".