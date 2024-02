Vocalelli: “La Juventus deve costruire una squadra attorno a Vlahovic”

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco un estratto delle sue parole: "Lo abbiamo scritto e ripetuto per un’estate intera. Cedere Vlahovic sarebbe stata davvero una pessima idea. Non solo per una questione anagrafica, ma soprattutto perché - non solo in Italia, ma anche in giro per l’Europa - sarebbe stato impossibile trovare di meglio. A distanza di appena sette mesi, oggi ci sarebbe - anzi c’è - un’altra “campagna” da sostenere con forza: e adesso costruite una squadra per Vlahovic. Già, è questo che - come prima mossa - dovrebbe fare la “nuova” Juve, con un occhio attento al presente - a quanto di buono sta facendo il suo centravanti - ed un altro a un futuro che è già cominciato. Ma è in mezzo al campo che, soprattutto, c’è bisogno di una rampa di lancio, una fionda, per Vlahovic".