Vocalelli: “Dal 24 luglio 1923 molto è cambiato nel mondo del pallone”

Nel suo consueto intervento su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alessandro Vocalelli ha parlato del centenario del legame tra la famiglia Agnelli e la Juventus: "Un secolo nel nome degli Agnelli. Un traguardo straordinario non solo per la Juve, ma per tutto il calcio italiano. Perché non c’è dubbio che dal 24 luglio del 1923, quando Edoardo Agnelli è salito alla presidenza, molto è cambiato nel mondo del pallone. Che ha cominciato a rimbalzare ad un ritmo imprenditoriale, con l’organizzazione ferma e scrupolosa dell’azienda, della Grande Azienda, che si è trasferita in una società di calcio".