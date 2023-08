Vlahovic vola a Monaco di Baviera: controlli per la pubalgia

Il calciatore serbo si è recato insieme ad un medico della Juventus nella città tedesca per controllare le sue condizioni

La Juventus scenderà in campo questo pomeriggio tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, per giocare la partita in famiglia contro la Juventus B. In occasione del centenario della proprietà della Famiglia Agnelli; i bianconeri hanno cambiato location per la solita partita in famiglia, e non giocheranno a Villar Perosa. Attesi 24mila spettatori, che riempiranno il primo anello dello stadio, il solo aperto per l'occasione.

Un modo per i tifosi per tornare a contatto con i calciatori bianconeri, che stanno lavorando per arrivare al meglio all'inizio della Serie A. In vista della ripresa delle ostilità, l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic è volato a Monaco di Baviera, accompagnato da un medico della Juventus, per sottoporsi ad alcune visite specialistiche programmate per fare il punto della situazione sul suo stato fisico dopo gli infortuni della scorsa stagione.

Una visita specialistica che il serbo aveva già in agenda da diverso tempo e che dovrà fare chiarezza sul suo stato fisico: il giocatore vuole tornare al massimo della forma per tornare protagonista in Serie A, e per guidare la Juventus alla ricerca della vittoria dello Scudetto.