Vlahovic: “Voglio arrivare al successo, ma come dice Bonucci devo mangiare ancora pastasciutta”

L'attaccante ha parlato

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato dal ritiro di Moena nel corso della Social Viola Night circa al nuova stagione dei viola sotto la gestione Italiano. Il serbo ha parlato anche della Juventus menzionando per il suo futuro la frase che ha pronunciato Leonardo Bonucci dopo la vittoria dell'Europeo con l'Italia : "Siamo contenti di condividere il tempo coi tifosi, la loro assenza si è sentita e spero di averli presto allo stadio perché ci sono mancati. Noi serbi siamo abituati ad una tifoseria caldissima come quella della Fiorentina. Con Italiano ho un buon rapporto: parlo tanto con lui, vuole un nuovo sistema di calcio e nuovi movimenti da me, io cerco sempre di mettermi a sua disposizione, spero di far bene anche quest'anno".

"Il gol più bello fatto con la Fiorentina? Non potrei sceglierne uno perché tutti sono stati importanti, però se dovessi sceglierne uno per importanza direi il cucchiaio alla Juve. Il mio arrivo a Firenze? Ho firmato per i viola quando avevo 17 anni, sono arrivato un anno dopo perché prima non potevo perché ero minorenne; qui ho incontrato Pioli, sono arrivato poco dopo la morte di Davide ed ho trovato una situazione non bella ma in quei momenti ho trovato una squadra unita. Adesso voglio dare tutto per arrivare al successo, non so se ce la farò ma devo allenarmi tutti i giorni. Come dice Bonucci c'è da mangiarne ancora di pasta asciutta".