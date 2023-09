Vlahovic:”La vittoria ci dà tanto morale. Ho sofferto l’anno scorso ma ora…”

Ecco le sue parole a DAZN nel post partita di Juventus-Lazio: "La vittoria ci da tanto morale. Abbiamo lavorato per questo, siamo stati solidi, cattivi e compatti. Abbiamo meritato noi. ma faccio i complimenti alla Lazio. Cos'è cambiato? Come sappiamo l'anno scorso è stato difficile. Ma questa stagione ci sentiamo più arrabbiati, abbiamo dei conti in sospeso. Solo così possiamo ottenere grandi cose. Sappiamo i nostri obiettivi. Tutta la scorsa stagione ho sofferto. Per me capitolo chiuso. Ora vivo nel presente e guardo al futuro. Il presente è la cosa più importante. Chiesa? Ci conosciamo dalla Fiorentina. Sono contento di averlo accanto anche qua. Ci dà una grandissima mano, spero che quest'anno faremo bene. Su Pogba: è un mio amico e un grandissimo giocatore. Ma non posso commentare gli auguro un grosso in bocca al lupo."