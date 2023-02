Vlahovic: “Spero di fare grandi cose con Di Maria e Chiesa”

La Juventus è tornata a casa ieri sera con un pareggio, ottenuto tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro il Nantes . I bianconeri hanno terminato per 1-1 la partita di andata degli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Europa League , e ora si giocheranno tutto nella sfida di ritorno. L'attaccante dei bianconeri Dusan Vlahovic , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita.

" Siamo amareggiati. Meriavamo un risultato divers o ma la partita è finita, ora ci aspetta lo Spezia e poi giovedì prossimo dobbiamo dare tutto per passare il turno, che non sarà facile. Puntiamo sempre a vincere però oggi è finita 1-1. Loro hanno fatto un contropiede e ci hanno fatto gol".

"Oggi non abbiamo avuto nemmeno fortuna, con le traverse di Chiesa e Di Maria. Non dobbiamo però guardarci indietro, dobbiamo recuperare energie e tutti insieme affrontare la gara di domenica e poi pensare a giovedì. Il gol che abbiamo fatto è un'azione straordinaria.È superfluo lodare le qualità di Di Maria e Chisa, è un enorme piacere giocare con loro, spero di fare grandi cose.Con lo stadio pieno sentiamo la responsabilità e voglio ringraziare i tifosi. Peccato non aver fatto il risultato che volevamo. Speriamo di rivederli anche la prossima volta. Per noi è molto importante giocare in uno stadio pieno".