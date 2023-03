Vlahovic sfida la Roma: mai vincente negli scorsi precedenti

La Juventus scenderà in campo domenica sera allo Stadio Olimpico di Roma contro la squadra giallorossa. Dopo la vittoria nel derby i bianconeri vorranno cercare di continuare a risalire la classifica vincendo la sfida nella Capitale, che all'andata è terminata 1-1 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. I giallorossi non avranno Josè Mourinho in panchina, perchè squalificato, mentre Massimiliano Allegri potrà contare sul ritorno di Paul Pogba, già sceso in campo qualche minuto contro il Torino.