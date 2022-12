Juve, allarme Vlahovic: atteso a Torino, ansia per le sue condizioni

Questa settimana la Juventus ha ripreso ad allenarsi in vista della ripresa della Serie A. Il gruppo che si è ritrovato nel centro sportivo bianconero è ovviamente ridotto, visto che ben 11 giocatori bianconeri hanno partecipato al Mondiale . Tra domani e mercoledì ci sarà il rientro di alcuni dei nazionali e uno dei più attesi è certamente Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo infatti era arrivato acciaccato in Qatar e le sue condizioni continuano a preoccupare .

Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, Vlahovic continua ad accusare problemi all'altezza del pube e al quadricipite. Gli stessi fastidi che lo hanno limitato con la Serbia. Il centravanti bianconero aveva saltato le ultime tre settimane prima della sosta per il Mondiale proprio per questi problemi, che non sono ancora stati risolti. DV9 non gioca una partita intera dal derby contro il Torino del 15 ottobre.