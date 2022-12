Vlahovic preoccupa la Juventus: ancora alle prese con la pubalgia

La Juventus si sta allenando alla Continassa per preparare il ritorno della Serie A, che la vedrà scendere in campo contro la Cremonese il 4 gennaio, nella partita valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano. Prima dell'impegno contro la squadra neopromossa, i bianconeri scenderanno in campo venerdì nell'ultima amichevole dell'anno, in programma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro lo Standard Liegi.