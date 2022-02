Vlahovic, parla il preparatore: “Simile a De Ligt e Buffon, vuole solo vincere”

Il preparatore atletico del nuovo giocatore e attaccante della Juventus ha parlato presentando il serbo e le qualità che più lo contraddistinguono

" Ha sempre avuto un unico pensiero: diventare un numero u no, migliorarsi e vincere. Non lo spaventa il lavoro, non lo distraggono le pressioni. Lui pensa sempre e solo al lavoro . A un certo punto gli ho detto: questo sarà un periodo duro, dovrai faticare molto e potrebbe anche essere difficile per te. Per qualsiasi giocatore quella situazione poteva essere molto stressante . Sapete cosa mi ha risposto lui? "A che ora devo venire domani?". Gli ho detto: "Le 8". E lui si è presentato puntuale. Quando è arrivato stava andando via Perisic. Lui l'ha riconosciuto e mi ha chiesto: "Ma a che ora inizia lui, che alle 8 ha già finito?". "Alle 6.30", gli ho detto. E lui: "Ok, domani vengo alle 6.30 anche io", e si è presentato alle 6.30 del mattino, con il sorriso sulle labbra e pronto ad allenarsi".

"Pensa come un trentenne. È la stessa cosa che ho colto in De Ligt. I due sono molto simili come personalità e carattere: vogliono vincere, hanno in testa solo quello e pensano che per arrivare a vincere sono necessari lavoro e sacrifici. Vlahovic ha qualcosa in comune anche con l'attitudine di Buffon. Il miglior Vlahovic non l'abbiamo ancora visto. Il suo fisico non ha ancora completato lo sviluppo e il meglio lo darà fra un paio di stagioni. La Juventus ha preso un campione che potrebbe essere longevo come Buffon. Gli ho parlato anche ieri, era felice. Pressione? Non per lui. È entusiasta della Juventus e del centro sportivo. Mi ha detto: "Ho in testa due cose, migliorarmi e vincere"".