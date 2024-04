Vlahovic: “Orgoglioso di essere parte di questa squadra, voglio dare il meglio”

L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato intervistato dai canali ufficiali della Lega Serie A, nell'ambito del programma Made in Italy: "Il mio trasferimento a Torino è stato un grande cambiamento per me ma dal primo giorno a Torino mi sono sentito come a casa. Per me e per ognuno di noi il calcio è tutto. Siamo sempre concentrati sul calcio, è l'unica cosa che ho in mente. Il museo della Juventus è colmo di storia, qui puoi vedere trofei, maglie dei giocatori che hanno più di 300 presenze, leggende. È emozionante venire qui e vedere la storia del club. Mi sento orgoglioso di essere parte di questa squadra e voglio dare il meglio. Il mio primo giorno alla Juventus, quando son diventato della Juve, è stato uno dei momenti migliori della mia vita. Vedere tutti i tifosi, chi lavora, i miei compagni, la conferenza stampa di presentazione. Il mio esordio allo Stadium con il primo gol, non ricordo la data esatta ma era contro il Verona. Quando sono arrivato ho avuto la fortuna di giocare con Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Sono due persone fantastiche, mi hanno aiutato ad integrarmi nella squadra. Ho parlato con Del Piero, Buffon, Marchisio, mi hanno spiegato cosa significa giocare alla Juventus. Li ringrazio tutti. Sogno di vincere con la Juventus la Champions, lavoro duro e darò il meglio per vincere quella competizione".