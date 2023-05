Vlahovic: “Mi mancava il gol, spero di continuare in questo modo”

La Juventus ha vinto ieri sera la partita per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A i bianconeri si sono imposti per 2-1 contro il Lecce grazie al primo goal di Paredes con la maglia della Juventus e al ritorno al gol di Dusan Vlahovic , autore del secondo goal bianconero che ha regalato i tre punti alla vecchia signora.

Al termine della partita il calciatore serbo a parlato ai microfoni di Juventus TV: "Era importantissimo vincere. Venivamo da alcune partite che ci avevano portato a fare una striscia negativa, quindi siamo contenti di questi tre punti. Sono molto contento di essere tornato al gol, mi mancava da tanto e spero di continuare così . Ora pensiamo subito alla prossima gara. Oggi per me è una giornata triste per quello che è successo stamattina a Belgrado. Vorrei mandare un grandissimo abbraccio a tutta la gente che era lì".

Una prestazione ed un ritorno al goal importanti per il giocatore, che si candida come protagonista principale per queste ultime partite, nella quale la squadra bianconera si giocherà l'accesso alla finale di Europa league e il secondo posto in campionato.